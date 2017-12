Le Groupe Connexion remet 20 000 $ à la Fondation pour la Santé, grâce à sa vente de paniers de légumes

C’est sous le thème Ensemble, cultivons la santé! que le Groupe Connexion avait lancé au printemps dernier une campagne de financement au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Cette campagne, qui misait sur la vente de paniers de légumes, s’est déroulée cet automne et a permis à l’entreprise de remettre la généreuse somme de 20 000 $. Cette première édition s’inscrit dans le plan quinquennal de récolter 100 000 $ pour l’amélioration des soins et services de santé dans la région.



L’activité de financement a pris la forme d’une vente de paniers de légumes issus de producteurs maraîchers locaux, soit majoritairement de l’entreprise de production agricole Vegkiss, faisant partie du Groupe Connexion. Tout l’argent amassé par la campagne Ensemble, cultivons la santé! sera versé à divers projets visant le mieux-être et l’amélioration des soins et services de santé offerts à la population par le biais des installations de santé du nord de Lanaudière.



Les deux organisations sont fières de ce tout nouveau partenariat qui allie brillamment la volonté de l’entreprise de prendre soin de la santé des gens à la mission de la fondation qui est basée sur l’amélioration du bien-être des gens et de leur qualité de vie à travers les soins et services de santé.



« Au Groupe Connexion, nous avons toujours encouragé les saines habitudes de vie auprès de nos employés, et ce, de diverses manières au fil des ans. Nous savions qu’il était maintenant temps de pousser nos actions un peu plus loin. Notre collaboration avec la fondation s’inscrit de manière toute naturelle dans cette visée. De plus, nous savons qu’à travers la fondation, les fonds récoltés auront un impact direct auprès de notre communauté. », a indiqué monsieur Claude Laporte, vice-président exécutif au Groupe Connexion.

Rappelons que cette activité de financement se veut la façon pour le Groupe Connexion de contribuer à la campagne majeure Donnez avec cœur. Cette dernière a pour objectif de recueillir 10 M $ sur cinq ans. La fondation désire remercier le Groupe Connexion pour leur engagement social envers la région.