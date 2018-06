Des championnes québécoises chez Gym Annalie

Le 18 et 19 mai dernier au Saguenay, sept gymnastes du Gym Annalie de niveau CR 3 ont participé à la plus prestigieuse compétition de leur catégorie : le Challenge des régions. Elles ont toutes fait de belles prestations et sont très fières d’avoir toutes été sélectionnées, à leur première année dans ce niveau, pour cette grande compétition.

Pour commencer, Jade Brousseau a compétitionné dans sa catégorie CR 3 Base Argo pour terminer avec une médaille d’or au tumbling, une médaille de bronze au sol et une huitième place à la poutre ce qui la classe 5e au total au Québec dans sa catégorie! Félicitations Jade!

Ensuite, ce fut au tour des gymnastes en CR 3 Base Tyro de faire leur compétition. Anne-Frédérique Gadoury-Lavallée et Magalie Lajeunesse ont offert de très belles prestations à leur appareil de classement respectif. Olivia Young a terminé cette grande compétition avec une médaille de bronze au tumbling et une septième place aux barres. Et finalement, Joanik Ducharme a su donner son maximum de façon époustouflante pour terminer avec une médaille d’or au saut et au tumbling ainsi qu’une cinquième place à la poutre. Elle s’est hissée à la tête du podium au total pour finir 1re au Québec dans sa catégorie! Félicitations Joanik!

Finalement, nos CR 3 Base Novice ont terminées en beauté cette grande compétition tout d’abord avec Yannaève De Celles qui a su bien performer dans ses quatre appareils de classement. Quant à Laurie Laliberté, elle a offert une prestation extraordinaire pour terminer triomphante pour sa première année dans le volet compétitif avec une médaille d’or aux barres, au tumbling et au sol, une médaille de bronze au saut ainsi qu’une huitième place à la poutre et au trampoline. Avec toutes ces belles récompenses, elle termine en 1re place au total ce qui la classe 1re au Québec dans sa catégorie également! Félicitations Laurie!

Ces gymnastes s’entraînent un total de neuf heures par semaine au gym incluant une heure de danse. Elles sont entraînées par Marie-Christine Dozois et Andréa Lussier-Gagné. L’été arrive, mais l’entraînement ne cesse pas pour autant : nous retrouverons ces belles gymnastes pour une toute nouvelle année de compétition dès septembre!



Au sujet de Gym Annalie

Gym Annalie est synonyme de confiance, sécurité et économie. Les enfants y apprennent les bonnes techniques de gymnastique, et ce, tout en s'amusant. Notre belle équipe d'entraîneurs est qualifiée et a été choisie avec soin. De plus, notre gymnase offre des équipements de qualité et est le mieux équipé de la MRC de Joliette. Gym Annalie, c’est la référence en gymnastique à Joliette.