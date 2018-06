La programation du Tournoi de pêche de Rawdon 2018

Le comité du Tournoi de pêche de Rawdon organise un tout nouveau « Bazar du pêcheur » le 5 mai prochain, de 10h à 15h, au Club de Golf de Rawdon.

C'est l’occasion en or de garnir votre coffre de pêche à moindre coût ou de vous équiper pour la prochaine saison. Plusieurs exposants sont déjà confirmés (pourvoiries, accessoires de pêche en liquidation, monteur de mouches artisanales, etc.).

Le service de bar et de restauration seront disponibles sur place.

Une projection de vidéos de pêche est prévue en après-midi. Il s’agit également de l’endroit idéal pour vous procurer vos billets en prévente pour le Tournoi de pêche annuel.

Retour du tant attendu Tournoi de pêche de Rawdon

Le 9 juin prochain, tant les pêcheurs en herbe que les plus chevronnés sont attendus au Tournoi de pêche au Lac Rawdon.

Plus de 5 000$ en prix de participation et de présence seront remis aux pêcheurs. Le tarif pour le tournoi est de 35 $ incluant le dîner, par adulte, la journée même (30$ en prévente).

Fête de la pêche et pêche en herbe

Les familles sont invitées à venir pêcher gratuitement sur le lac Rawdon, le dimanche 10 juin, de 8 h à 14 h.

Plusieurs activités et surprises sont prévues. Des prix et des cadeaux seront remis aux enfants. On apporte son pique-nique.

De 8h à 10h, venez inscrire vos enfants de 5 à 12 ans et ainsi courir la chance de participer aux ateliers d’initiation à la pêche où 100 permis de pêche en herbe valide jusqu’à 18 ans seront distribués.