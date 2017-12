Retour de l’Omnium Thérèse-Martin

La région Joliettaine s’apprête à recevoir plus de mille personnes pour la 39e édition de l’Omnium de Volleyball Thérèse-Martin. C’est plus de 40 équipes qui seront présentes à ce prestigieux tournoi qui se déroulera les 16 et 17 décembre prochains. Des équipes de tous les coins de la province se déplaceront dans la région pour participer au plus vieil Omnium privé féminin de Volleyball au Canada. C’est à l’école secondaire Thérèse-Martin que se tiendront tous les matchs et cela, de 8 :30 le matin à 18 heures, le soir. C’est le seul tournoi, qui se tiendra dans la région qui permettra à tous les amateurs de Volleyball de venir encourager les différentes équipes des Libellules. C’est un évènement qui aura un impact économique important dans la région particulièrement aux niveaux de la restauration et de l’hébergement.

La grande famille du Volleyball Québécois poursuit donc la tradition pour une 39e année consécutive, soit celle de se présenter à cet Omnium de Volleyball compétitif. On se rappellera que l’Omnium Thérèse-Martin avait été annulé l’an dernier en raison d’un problème avec Volleyball Québec. C’est donc plus de 500 athlètes avec leurs parents et amis qui se déplacent pour la circonstance. Le samedi sera la journée des benjamines et juvéniles et le dimanche sera celle des cadettes

Les Libellules sont maintenant prêtes à recevoir tout ce monde et invitent la population locale à venir les encourager lors de leurs matchs ou pour assister à du Volleyball de qualité. L’organisation de ce prestigieux événement, sous la direction de Julie Lachapelle et de Benoit Coulombe, tient grandement à remercier la cinquantaine de bénévoles, parents et leurs nombreux collaborateurs. (La commission scolaire des Samares et sa fondation et l’école secondaire Thérèse-Martin). Sans leur collaboration, l’événement ne pourrait avoir ce prestige provincial et cette durée de vie.