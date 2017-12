Ski Val Saint-Côme accueillera une BONEFIGHT!

Excellente nouvelle pour les amateurs de sport extrême : la station touristique Val Saint-Côme accueillera une course de patins à neige de la série BONEFIGHT, une grande première en sol québécois. L’événement sera présenté le samedi 3 mars 2018.

Les courses de patins à neige sont très similaires à celles du ice cross downhill, mieux connu sous le nom de Red Bull Crashed Ice. Quatre athlètes dévalent à pleine vitesse un parcours parsemés d’obstacles et les deux premiers à croiser le fil d’arrivée passent à la prochaine étape. Cette saison, des courses auront aussi lieu en Autriche, en Islande et au Nouveau-Brunswick (Parc provincial Sugarloaf à Atholville).

« Les courses de la série BONEFIGHT sont spectaculaires et nous sommes fiers de présenter un événement de la sorte au Québec. Les Sled Dogs Snowskates gagnent constamment en popularité en Europe, en Asie et au Canada. Nous sommes convaincus que cet événement attirera beaucoup de participants et de spectateurs », a commenté le président-directeur général de cette entreprise européenne, Tommy Syversen.

Les responsables de la station touristique hôtesse ont bien hâte de voir les athlètes dévaler la piste à pleine vitesse.

« Ski Val Saint-Côme est fier d’accueillir cette compétition qui saura assurément bonifier la diversité de notre calendrier d’événements », a fièrement dit le directeur général, Maxime Legros.

Le représentant canadien de Sled Dogs Snowskates est le québécois Yannick Jutras. M. Jutras et son équipe croient pouvoir menacer le record de 52 participants établi en mars 2017 par l’organisation néo-brunswickoise du Parc provincial Sugarloaf.

« Nous sommes situés à seulement 120 kilomètres de la région de Montréal, donc on devrait pouvoir attirer plusieurs participants. C’est un sport relativement nouveau et les experts sont très rares. La plupart des participants seront des débutants, même des gens qui chausseront des patins à neige pour la première fois. Oui, c’est une compétition, mais c’est avant tout une activité sociale vraiment amusante », a dit M. Jutras.

L’Autrichien Luca Dallago est le champion mondial en titre de la série. À noter que le grand gagnant de la série BONEFIGHT 2018 obtiendra un laissez-passer, incluant un billet d’avion, pour participer à une course en Asie en 2019. Le tout gracieuseté de Sled Dogs Snowskates. Ceci étant dit, quelques athlètes internationaux devraient batailler chaudement pour ce titre. Jonathan Roy de Montréal, Julien Riopel de Rouyn-Noranda et Kevin Lagacé du Nouveau-Brunswick seront notamment à surveiller à Val-Saint-Côme.