Superbe experience pour les 5e année de Dominique-Savio

Depuis plusieurs années déjà Martin Brisson, professeur d’éducation physique, à l’école primaire Dominique-Savio amène son groupe option-sport de 5e année à l’école secondaire Thérèse-Martin pour leur faire profiter d’une belle expérience de Volleyball avec le groupe des Libellules. Cette rencontre s’est tenue le vendredi 25 novembre dernier.

C’est dans le cadre du programme arrimage primaire-secondaire que Martin amène son groupe vivre un bain de volleyball dans une école secondaire.

Les athlètes et entraîneurs de la structure des Libellules reçoivent ce groupe de jeunes gars et filles et leur servent de professeurs durant toute une période. Après avoir manipulé le ballon pour effectuer des touches, manchettes, services et attaques, les jeunes forment des équipes de 4 (2 Libellules et 2 primaires) pour jouer au mini-volleyball. Le plaisir est à l’honneur et les sourires sont au rendez-vous, de même que les surprenantes prestations.

Bravo à tous pour cette merveilleuse expérience qui devrait se réaliser avec d’autres écoles primaires.

Photo courtoisie du titulaire de la classe, Madame Lucie Lambert. Tout le groupe qui a participé à l’évènement avec comme pilier à gauche Martin Brisson, Benoit Coulombe et à droite Julie Lachapelle et Lucie Lambert.