Une première saison couronnée de succès pour l’équipe masculine de Flag Football du Cégep à Joliette

Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette est fier d’annoncer que son équipe masculine de Flag Football a remporté la médaille d’argent en finale des séries éliminatoires du championnat régional, qui s’est tenu le 4 novembre à Saint-Laurent.



C’est après avoir obtenu la première place en saison régulière, avec une fiche de 9 victoires et 3 défaites, que l’équipe s’est surpassée en finale. La seconde place remportée par l’équipe est d’autant plus méritoire qu’il s’agissait de sa toute première saison dans la ligue, d’ailleurs nouvellement mise en place par le RSEQ.

L’entraîneur Sébastien Ouellette a pour sa part été reconnu « Meilleur entraîneur de l’année », une distinction très prisée, décernée par ses pairs pour le leadership exercé auprès de l’équipe masculine.



« J’aimerais en premier lieu remercier notre responsable des sports, Simon-Olivier Champagne, sans qui le programme n’existerait pas. Merci Simon d’être une présence constante pour les jeunes et pour les coachs. Je suis vraiment satisfait de la performance de mes joueurs. Ils ont su faire preuve de discipline, d’effort et d’une volonté intarissable de se surpasser cette saison. Concernant la reconnaissance que j’ai reçue, vous savez, en tant que coach, on ne court jamais après un prestige comme celui-ci. C’est donc avec humilité, mais aussi avec un sentiment de fierté, que je reçois le titre de « Meilleur entraîneur de l’année », souligne Sébastien Ouellette, entraîneur de l’équipe masculine de Flag Football.



Pour sa part, l’équipe féminine a reçu la bannière de la « Meilleure éthique sportive », ce qui témoigne d’un comportement exemplaire sur le terrain, tout au long de la saison.



