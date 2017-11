Place à la 9e édition du tournoi provincial Pee Wee / Bantam de Saint-Gabriel!

L’Association de hockey mineur de Saint-Gabriel est heureuse d’inviter toute la population à venir assister à du hockey excitant dans le cadre de la 9e édition de son tournoi provincial Pee Wee / Bantam qui se déroulera à l’aréna Familiprix du Centre sportif et culturel de Brandon du 30 novembre au 10 décembre prochain.

En tenant compte de la présence des équipes provenant de la région, c’est au total 36 formations simple lettre qui se disputeront les honneurs de cette 9e édition. Parmi celles-ci, notons entre autres la présence de celles provenant des secteurs de Jonquière, Gatineau et Chambly.

L’Association du hockey mineur de Saint-Gabriel tient à remercier ses fidèles et nombreux bénévoles, de même que ses incontournables partenaires, soit la Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la municipalité de Mandeville, le Centre sportif et culturel de Brandon, la caisse Desjardins du nord de Lanaudière, la pharmacie Familiprix Saint-Gabriel et les Producteurs de lait du Québec.

Pour l’horaire complet du tournoi, visitez le www.ahmst-gabriel.org.