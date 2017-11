Super Série CIBC : La sélection des joueurs

Partie intégrante de la Super Série CIBC, l’équipe de la LHJMQ vient de clore la série 2017 contre les Russes. Le match remporté par la marque de 3-1 à Charlottetown a donné à la LCH une avance de 3-2 dans la série. Le dernier match s’étant disputé à Moncton allait déclarer le vainqueur de la Série. Ce match s’est soldé par la marque de 2-1 en faveur de l’équipe de la Russie. Nous nous sommes donc retrouvé avec une série égale 3-3. La tenue d’un 7e match n’étant pas possible, l’issu de la série s’est décidé en fusillade où l’équipe de la LHJMQ l’a remporté 1-0 !

C’est toujours une fierté et un honneur de représenter la ligue dans des évènements de la sorte. Mais avant d’arriver à cette étape, nous devons passer à travers le processus de sélection. Cette étape est issue d’une collaboration entre Hockey Canada et des membres de la Ligue Junior Majeur du Québec.

La première partie de la sélection vient du programme de Hockey Canada qui identifie tôt dans la saison une liste de candidats que nous voulons voir dans les matchs. Souvent, ces joueurs on déjà fait partie du programme national soit au moins de 17 ans ou au moins de 18 ans. Voir ces joueurs dans ces matchs nous permet de suivre leur progression et d’évaluer si ils peuvent se mériter une place au camp de sélection d’équipe Canada junior.

Une fois cette liste remis à la ligue, la LHJMQ forme un comité avec des directeurs gérant, un membre du bureau de la ligue et les membres du staff d’équipe Canada junior qui font partie de la LHJMQ. Donc cette année, Joel Bouchard et moi avons fait partie du comité de sélection pour complété l’équipe. Les performances dans les premières semaines du calendrier sont donc très importantes pour les joueurs qui espèrent se tailler un poste dans l’équipe. Plusieurs appels conférences sont donc nécessaires pour compléter cette équipe.

Avec les membres de Hockey Canada, il est important de rester ouvert et alerte sur toutes les candidatures à travers le pays. Certains jeunes joueurs ont un développement plus tardif que d’autres. Notre mandat et objectif est d’identifier les 22 meilleurs joueurs au pays au moment du championnat mondial junior et non dans le passé ou ce qu’ils seront dans le futur.

La Super Série, pour plusieurs raisons, est donc un évènement important pour la visibilité de la ligue et des joueurs à travers la LCH et une partie d’évaluation très importante pour bâtir notre équipe nationale.