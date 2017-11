La super Série Canada-Russie CIBC 2017

Encore une fois cette saison, les meilleurs joueurs Canadiens des trois ligues de la Ligue Canadienne de Hockey (CHL) affrontent l’équipe Russe pour une série de six matchs. La ligue de l’Ouest (WHL), la ligue de l’Ontario (OHL) et la Ligue Junior Majeur du Québec (LHJMQ) jouent tour à tour 2 matchs contre les Russes dans des villes de chaque ligue. Pour les joueurs, il s’agit toujours d’un immense honneur de représenter leur ligue respective et d’affronter nos vieux rivaux. Par le fait même, il s’agit aussi pour eux d’une belle opportunité de nous démontrer, à nous les dirigeants d’équipe Canada Junior, qu’ils peuvent être candidats pour notre équipe nationale.

Chaque année, les Russes se présentent avec une équipe compétitive. Le cas est encore vrai cette année avec plusieurs joueurs nés en 1998 qui sont parmi les meilleurs joueurs au monde. Un fait intéressant à noter est que les Russes ont remporté en 2014 le Défi mondial des moins de 17 ans avec ces mêmes joueurs nés en 1998. Il sera donc intéressant de suivre l’évolution de cette série qui en est pour l’instant à égalité avec une victoire de chaque côté après les matchs de la WHL. Toujours présent parmi les bonnes équipes lors du championnat mondial junior, les Russes seront sûrement l’un de nos adversaire les plus coriaces lors du tournoi.

De notre côté, la Super Série est un outil d’évaluation très important. Tous les joueurs jouant dans la série sont d’excellents joueurs juniors et sont les plus dominants de leur ligue respective. Mais lesquels, parmi eux, peuvent élever leur jeu et être dominant contre l’élite mondiale ? Lesquels peuvent s’adapter rapidement ? Lesquels peuvent démontrer les qualités nécessaire pour jouer à cette rapidité, intensité et bien réagir au côté physique du jeu à ce niveau? Ceux qui pourront démontrer ces qualités recevront une invitation pour le camp de sélection d’équipe Canada Junior qui débutera le 11 décembre prochain.

Cette série est aussi une excellente occasion pour nous comme groupe d’entraîneurs et de dirigeants de continuer à diffuser notre message aux joueurs quant à nos attentes envers eux pour le camp de sélection. Je profite de cette opportunité pour parcourir le pays durant les deux semaines de ce tournoi pour rencontrer chaque équipe avant leurs deux matchs et de leur communiquer notre philosophie, notre identité d’équipe et notre façon de jouer. À travers toute cette série, ces pratiques, ces rencontres, les joueurs doivent démontrer leur forces et comment ils peuvent se démarquer versus les meilleurs au monde !