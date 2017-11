Anthony Morin, joueur offensif de la semaine dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec

Les Montagnards sont fiers de souligner que l’attaquant Anthony Morin a été nommé joueur offensif de la semaine dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec.



Originaire de Saint-Gabriel, Anthony Morin a déposé à son dossier, en deux matchs, six filets, dont un en infériorité numérique, et trois mentions d’aide pour un total de neuf points et un différentiel de +3.



En 17 rencontres cette année, l’attaquant a puisé quinze buts, dont deux en désavantage numérique, et onze passes pour 26 points.



Les Montagnards reprennent le collier ce vendredi 10 novembre à 20 h alors qu’ils recevront la visite de Valleyfield.



L’équipe de Saint-Gabriel terminera son week-end avec un 2e match à domicile, dimanche, en affrontant les puissants Panthères de Saint-Jérôme.