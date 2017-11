2 joueurs des Montagnards au Challenge Eastern Canada Cup 2017

Les Montagnards sont très fiers de souligner la participation de deux de leurs joueurs, soit Anthony Morin et Jérémy Way-Gagnon, au Challenge Eastern Canada Cup 2017 qui aura lieu au Duncan McDonald Memorial Community Gardens de Quinte West (Trenton) en Ontario, du lundi 13 au mercredi 15 novembre.



En effet, la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec, en collaboration avec la Ligue de Hockey Junior Canadienne et Hockey Canada, a avisé cette semaine, de la composition de ses deux équipes d’étoiles, qui se mesureront aux groupes tout-étoiles de la Central Canada Hockey League (CCHL), de la Maritime Hockey League (MHL), de la Northern Ontario Junior Hockey League (NOJHL) et de l’Ontario Junior Hockey League (OJHL), à l’occasion du Challenge Eastern Canada Cup 2017.



Produit local, Anthony Morin est originaire de Saint-Gabriel. De son côté, Jérémy Way-Gagnon provient de Sainte-Catherine.