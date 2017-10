L’organisation des Montagnards congédie l’entraineur-chef Rémi Harrisson

L’organisation des Montagnards de St-Gabriel-de-Brandon de la Ligue de hockey Junior AAA a annoncé aujourd’hui un changement important au sein de son organisation.

L’entraineur-chef Rémi Harrisson a été remercié de ses fonctions et a été remplacé par Stephen Subranni. M. Subranni, natif de St-Gabriel-de-Brandon, détient un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé et gravite dans le milieu du hockey depuis 1990. Il a occupé plusieurs postes tant au niveau mineur qu’au niveau compétitif, dont les postes d’entraineur, arbitre, administrateur et président dans le hockey mineur et jusqu’à tout récemment gouverneur dans la ligue Junior AA, à Joliette et St-Gabriel-de-Brandon. De plus, jusqu’à aujourd’hui, il occupait le poste d’entraîneur –adjoint au sein de notre organisation.

Sa grande expérience tant au niveau mineur qu’au niveau compétitif, combiné à son sens de l’organisation et son travail acharné, seront des atouts majeurs pour notre organisation.

En terminant, ce changement prend effet immédiatement. La direction des Montagnards tient à remercié M. Harrisson et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.