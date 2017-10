Une semaine à oublier pour les Montagnards !

Les Montagnards ont connu une semaine à oublier avec trois défaites en cinq soirs.



La troupe de Rémy Harrisson s’est tout d’abord inclinée 4-2 à Saint-Jérôme, contre les Panthères, le 25 octobre. Le capitaine des Montagnards, Raphael Sawyer, avait pourtant ouvert la marque à 12:10 de la première, en avantage numérique, avec son sixième cette saison.

Saint-Jérôme a cependant créé l’égalité avant la fin de la période et a ajouté deux buts au deuxième vingt pour porter la marque à 3-1 après 40 minutes de jeu. Anthony Morin a inscrit son neuvième de la campagne tôt en troisième. Antoine Billard a complété la marque en fin de match. Les Panthères ont bombardé Mathieu Paradis de 45 tirs, les Montagnards n’en ont obtenu que 23.



Blanchis à Longueuil

Le 27 octobre, les Montagnards ont été blanchis 4-0 contre le puissant Collège-Français de Longueuil. Les longueuillois en ont cependant eu plein les bras puisqu’il a fallu attendre à la huitième minute de la troisième pour voir William Jacques marquer le premier but son équipe. Ce dernier a inscrit un tour du chapeau. Pour un deuxième match de suite, Mathieu Paradis a bien fait devant la défaite en faisant face à 30 tirs, contre 20 pour son vis-à-vis Gabriel Morency



Défaite de 5-4

Puis, en après-midi, le 29 octobre, les Rangers de Montréal-Est ont arraché un gain de 5-4 sur les Montagnards, devant un peu plus de 300 personnes à l’aréna Familiprix. L’ex-Montagnard, Dany Coulombe a marqué deux fois en première période, mais Yannick Rodrigue a permis à Saint-Gabriel de rentrer au vestiaire avec un recul d’un seul but.



Jérémy Way-Gagnon a inscrit son troisième de l’année grâce à une superbe passe de Philippe Dupuis. Mais les Rangers ont marqué en toute fin d’engagement pour porter la marque à 4-2.

Au dernier vingt, Anthony Desmarais a réduit l’écart à un filet avec son quatrième à 4:54. Mickael Lafrance-Clairsant a réussi son deuxième du match à 11:15, Way-Gagnon y est allé de son deuxième de l’après-midi, à 17:50.



Félix Martin a subi sa première défaite devant la cage des Montagnards en accordant cinq buts sur 20 lancers. Les Montagnards en ont obtenu 23.



Dany Coulombe a terminé la rencontre avec cinq dont deux buts contre son ancienne formation. Dans la défaite, Yannick Rodrigue a récolté trois passes pour Saint-Gabriel.

« Contre Saint-Jérôme, Mathieu Paradis a été sensationnel. On méritait un meilleur sort contre Longueuil. Enfin, on a manqué plusieurs chances de marquer face à Montréal-Est », a résumé l’entraîneur des Montagnards, Rémy Harrison.



Malgré cette quatrième défaite consécutive, les Montagnards sont toujours cinquième de la division Burrows avec dix points en 15 parties.



Cette semaine

Deux parties locales sont à l’horaire pour les Montagnards. Les Braves de Valleyfield seront à l’aréna Familiprix, le 3 novembre, à 20 heures. Deux jours plus tard, l’Artic de Montréal-Nord sera le visiteur dès 13 h 30. Lors de cette partie du 5 novembre, les hot-dog seront à 1$.