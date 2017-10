Un week-end en deux temps pour Les Montagnards!

Les Montagnards de Saint-Gabriel ont connu un week-end en deux temps, en inscrivant une belle victoire contre le Titan de Princeville, le 20 octobre, avant de s’incliner à Saint-Lazare contre le Revolution, moins de 24 heures plus tard.



Contre le Titan, les Montagnards ont dominé le match d’un bout à l’autre pour l’emporter 6 à 1 devant 358 personnes à l’aréna Familiprix de Saint-Gabriel.



Saint-Gabriel a pris l’avance 2-1 après la première période et 5-2 après 40 minutes de jeu. Anthony Morin a dirigé l’attaque des Montagnards avec un tour du chapeau (6e, 7e et 8e), Rémy Beaupré (1-1), Yannick Rodrigue et Raphael Sawyer ont aussi récolté deux aides chacun.



Ian-Olivier Richer et Zachary Maheu ont complété la marque pour Saint-Gabriel. Saint-Gabriel a dominé 49-20, Brady Labrecque a remporté sa quatrième victoire contre quatre défaites.



« Notre deuxième choix de jeu était toujours le bon fait par nos joueurs. De plus, Morin et Beaupré, deux produits locaux, ont joué un rôle de premier plan dans ce gain », a commenté l’entraîneur-chef Rémy Harrisson.



« C’est une belle victoire. Tout le monde a travaillé fort. Notre entraîneur nous a parlé dans le blanc des yeux après le premier entracte car on ne travaillait pas assez à son goût. On est sorti plus fort en deuxième », a pour sa part souligné le héros du match, Anthony Morin.



Défaite à Saint-Lazare

Moins de 24 heures plus tard, Les Montagnards se sont inclinés par la marque de 4-1 à Saint-Lazare contre le Revolution.



La partie s’est jouée au dernier vingt alors que les locaux ont profité de l’indiscipline de Saint-Gabriel pour marquer trois buts sans réplique.

L’unique marqueur des Montagnards a été Vincent Éthier, tard en première période, avec son deuxième de la saison. La défaite est allée à la fiche de Mathieu Paradis, qui a fait face à 37 lancers, une quatrième en autant de décisions. Saint-Gabriel a aussi obtenu 37 tirs sur David Hamel.



Cette semaine

La prochaine semaine sera chargée pour les Montagnards qui seront à Saint-Jérôme, le 25 octobre, à Longueuil, le 27 octobre, avant de recevoir de recevoir Montréal-Est à l’aréna Familiprix, le 29 octobre dès 13 h 30.



Fait à noter, les 50 premiers enfants qui arriveront déguisés à la partie des Montagnards de dimanche se verront remettre un sac de bonbon!