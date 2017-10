Super début de saison pour les Libellules

C’est à l’Université que Québec à Montréal que se tenait la première compétition de Volleyball féminin de la nouvelle saison le 14 octobre dernier.



Au niveau juvénile la formation cadette 2 de Benoit Coulombe et Caroline Fiset a mérité l’or en battant l’Impact du Collège Durocher en grande finale. Les entraîneurs étaient satisfaits de la belle constance offerte dans tous les domaines.



Les Libellules benjamines 2 ont aussi connu une bonne journée de compétition dans un calibre supérieur. Les protégées de Manon Gravel et Michel Gravel ont pris la 2e position après une belle lutte contre l’Amiral du Collège Jean de La Mennais.



Finalement les jeunes benjamines 1 de Caroline Robillard et Andréanne Gadoury ont survolé la compétition pour se mériter leur première médaille d’Or. Très bon début de saison pour les formations des Libellules.