Course des Cascades 2018: « Je cours pour une école en santé! »

C’est avec enthousiasme que l’équipe-école des Cascades en collaboration avec la municipalité de Rawdon et l’école secondaire des Chutes vous invitent à une course sportive et familiale à travers le paysage de Rawdon, le dimanche 27 mai 2018. Monsieur Nicolas Marceau, député de Rousseau et coureur émérite, présidera l’évènement. C’est grâce à cette activité de financement que nous pouvons proposer à nos élèves et leur famille des activités tant sportives que culinaires qui prônent de saines habitudes de vie. À nos parcours habituels s’ajoutera un parcours soit le premier demi-marathon en Matawinie.

Voici les courses proposées :

• Un demi-marathon, départ à 8h15 : le Fjord

• Une course de 10 km, départ à 8h45 : le Fleuve

• Une course de 5 km, départ à 10h30 : la Rivière

• Une course de 2,5 km, départ à 11h30 : le Ruisseau

• Une course de 1km, départ à 12h00 : le Ruisselet

• Une course de 500 mètres pour les jeunes enfants, départ à 12h15 : la Rigole

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site à partir du 1er décembre :

Le départ et l’arrivée s’effectueront à l’école secondaire des Chutes et les participants pourront utiliser les commodités de l’école.

Service de garde gratuit pendant la course des parents

Comme notre course se veut une activité familiale, encore cette année, les parents pourront utiliser un service de garde gratuit et amusant pour leurs enfants âgés entre 18 mois et 6 ans pendant leur course.