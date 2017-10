HockeyQC Joliette en vedette sur les ondes de RDS

HOCKEYQC.CA, l’émission qui met en lumière le talent des ligues régionales de hockey balle et dek hockey du Québec, est de retour cet automne sur les ondes de RDS. Pour sa 6e saison, le fidèle animateur Emmanuel Auger et son équipe ont rencontré plus de 5 000 joueurs provenant des quatre coins de la province - dont plus de 500 joueurs de la région de Lanaudière.



La ligue de dek hockey de Joliette ouvre cette nouvelle saison d’HOCKEYQC.CA, avec une émission qui met de l’avant les pionniers du hockey balle de la région. C’est ainsi qu’à travers la 2e émission de la saison, l’équipe rencontrera, entre autres, le copropriétaire de la ligue de Lanaudière, Renaud Barrière, et le joueur de Joliette Julien Poitras, avocat de jour et joueur amateur de hockey balle le soir. Ils témoigneront de l’évolution de ce sport depuis les dernières années dans la région. Cet épisode propose une immersion dans les finales permettant l’accès au prestigieux Championnat Provincial, permettant ainsi de s’imprégner de l’esprit sportif de la ligue, de leur passion, et surtout, de connaître l’une des plus vieilles équipes de hockey balle au Québec, LA MACHINE, qui compte 15 ans d’expérience !



« Nous sommes tous très excités d’avoir rencontré les équipes de HockeyQC Joliette pour une 4e année, c’est tellement une ligue unique par son esprit de communauté ! Un beau modèle au Québec. », d’ajouter Emmanuel Auger, animateur d’HOCKEYQC.CA depuis maintenant six ans.



Deux fois plutôt qu’une !

Compte tenu de sa popularité, HOCKEYQC.CA sera diffusée à deux reprises tous les samedis sur les ondes de RDS : une première pour HOCKEYQC.CA ! L’émission mettant en vedette la ligue HockeyQC Joliette sera diffusée à 13h et à 17h30, aux heures de grande écoute, le samedi 28 octobre prochain.



Les équipes mixtes à l’honneur lors des Championnat Provincial

À la demande générale des téléspectateurs, HOCKEYQC.ca présentera, pour la première fois cette année, des matchs d’hockey balle mixte dans le cadre du Championnat Provincial.



Étant à leur quatrième participation au Championnat, les équipes, masculines et féminines et mixtes de HockeyQC Joliette ont donné du fil à retordre aux équipes concurrentes, offrant un spectacle de calibre provincial ! Vous pourrez ainsi voir les joueurs de Joliette en action au Championnat Provincial les 18 et 25 novembre prochains, à 13h et 19h, en plus de la finale qui sera diffusée le 2 décembre aux mêmes heures, et ce, toujours sur les ondes du Réseau des sports.



À propos de HockeyQC Joliette

Avec plus de quinze ans d’expérience sur le terrain, HockeyQC Joliette compte maintenant dans ses rangs plus de 120 formations. La ligue est devenue, au fil des années, une référence dans Lanaudière et est une pionnière parmi les ligues de hockey balle au Québec. Elle se distingue par son esprit de camaraderie et son nombre d’équipes féminines.



La ligue HockeyQC Joliette propose également le hockey balle mixte depuis plusieurs années. Dû à la forte demande, cette catégorie de jeu a été ajoutée au Championnat Provincial de hockey balle et dek hockey 2017.