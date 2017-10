Un succès pour cyclocross Velobosco 2017 !

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée le dimanche 15 octobre la course Cyclocross Velobosco 2017 au Parc Saint-JeanBosco de Saint-Charles-Borromée. Avec près de 200 cyclistes venus braver la température peu clémente, les organisateurs ont déclaré l’événement un succès.

Cette course, présentée en collaboration avec la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, était une étape de la Série de cyclocross Maglia Rosa, sanctionnée dans le cadre de la Coupe du Québec de Cyclocross, organisée par la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes. (FQSC)



Le coorganisateur Guillaume Dumas s’est dit très heureux du résultat; « Malgré la pluie battante rendant le parcours nettement plus difficile et glissant, les participants ont bien réagi et se sont ajustés pour demeurer compétitifs tout au long de la course. »



Les organisateurs ont également profité de la journée pour observer une minute de silence en mémoire du fondateur de la course de Saint-Charles-Borromée, Monsieur Jean Bernier. Tous les cyclistes ont respectueusement suspendu leur période d’entraînement pour souligner le départ de ce pilier du vélo dans la région. Félix Bernier, coorganisateur et fils de Jean Bernier était touché par la marque d’affection donnée par les gens présents « Beaucoup de personnes sont venues me dire à quel point mon père a influencé leur parcours en vélo. C’est un honneur de le représenter et j’espère avoir mis autant d’effort et de passion que lui dans cet événement ».



Les organisateurs tiennent à remercier leurs commanditaires, la Caisse Desjardins de Joliette, Docteur Vélo Saint-Ambroise, le Député fédéral de Joliette monsieur Gabriel Sainte-Marie et la Députée provinciale de Joliette madame Véronique Hivon. Ils tiennent également à remercier le Camion de rue (« Food truck ») L’Élan, qui a satisfait l’appétit des courageux cyclistes.

Pour