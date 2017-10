Un week-end plus difficile pour les Montagnards!

Les Montagnards de Saint-Gabriel disputaient deux rencontres à domicile, au cours du dernier week-end en recevant les Forts de Chambly (13 octobre) et les Cobras de Terrebonne (15 octobre).



La troupe de Saint-Gabriel s’est inclinée dans les deux duels, par les pointages de 7-3 (Chambly) et 5-1 (Terrebonne).



Contre les Forts, les Montagnards ont connu un début de rencontre difficile en accordant trois buts dans les neufs premières minutes. Appelé à commencer la partie devant le filet de Saint-Gabriel, Mathieu Paradis a donné deux buts sur seulement trois lancers, avant de céder sa place à Brady Labrecque à la septième minute de jeu.



Raphael Sawyer a réduit la marque à 3-1 avant la fin de la première période. Chambly a inscrit un quatrième filet à 13:21 mais Sawyer réussissait son deuxième du match, 92 secondes plus tard. Les visiteurs menaient 4-1 après 40 minutes de jeu.



Chambly a ajouté deux buts à 4:03 et 7:31. Ian-Olivier Richer a inscrit le troisième filet des Montagnards à 7:52. Anthony Imbeault a réussi un tour du chapeau pour les vainqueurs. Ceux-ci ont obtenu seulement 20 lancers, alors que les Montagnards ont tiré 31 fois sur Hugo Duteau.

Face aux redoutables Cobras, il a fallu attendre à la dixième minute de la deuxième pour voir Emmanuel Aucoin ouvrir la marque pour son équipe. Éric Léger a porté le pointage à 2-0 avant la fin de la période.



Perreault a inscrit le troisième des visiteurs. Jacob Talbot a réduit l’écart à deux buts avec son quatrième à 5:18. Aucoin a cependant inscrit son deuxième et troisième de la partie pour procurer une 12e victoire en 13 sorties à son équipe.



Dans la défaite, Brady Labrecque a bien fait en faisant face à 41 lancers contre 20 pour les Montagnards sur Jérémy Bélisle.



« Vendredi, on a connu un très mauvais début de match et on a jamais pu revenir de l’arrière. Aujourd’hui, on a tenu tête aux Cobras durant plus de deux périodes, mais les petits détails ont encore une fois fait la différence », a précisé l’entraîneur Rémy Harrisson.



Deux parties sont à l’horaire pour Les Montagnards dans les prochains jours. Le vendredi 20 octobre, Princeville sera à l’aréna Familiprix dès 20 heures. Le lendemain en fin d’après-midi, Saint-Gabriel se rendra à Saint-Lazare pour croiser le fer avec le Révolution sur le coup de 16 h.