Représentation massive des programmes sport-études triathlon et ski de fond de Thérèse-Martin aux provinciaux scolaires de cross-country

C’est le 5 octobre dernier au domaine St-Bernard du Mont Tremblant qu’avait lieu le Championnat régional de cross-country,

À l’enjeu, des médailles aux 3 premiers des 6 catégories présentées, une participation pour les provinciaux pour les 7 premiers de chaque catégorie et des championnat par école

L’école secondaire Thérèse-Martin était représentée par 45 athlètes de secondaire 1 à 5, la majorité provenant des programmes de Sport-études Triathlon et ski de fond.



Le but avoué : remporter quelques médailles sur les 18 disponibles (3 par catégorie, 6 catégories) et classer le maximum d’athlètes sur l’équipe Laurentides-Lanaudière (7 places par catégorie, 6 catégories pour un total de 42 places) en vue des Provinciaux de cross-country qui auront lieu les 20 et 21 octobre à Chicoutimi.

MISSION ACCOMPLIE

Les représentants de TM ont réussi un grand coup en s’accaparent de 4 des 18 médailles disputées par les 2000 élèves présents et en prenant 9 places sur les 42 disponibles sur l’équipe Laurentides-Lanaudière.

Voici les élèves sélectionnés pour les Provinciaux de Cross-country

Léa Pelletier

Frédéric Racine

Antonin Marsolais

Rosalie Sylvestre

Marc-Olivier Lozier

Anael Michaud

Laurianne Heynemand

Émie Houle

Evrad Dikilembaye

À noter qu’en catégorie cadette Liam Varin Grégoire a terminé huitième et est premier substitut