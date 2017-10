Brady Labrecque, joueur défensif de la semaine dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec!

Les Montagnards sont fiers de souligner que le portier Brady Labrecque a été nommé joueur défensif de la semaine dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec.



En 2 affrontements, le gardien de but de 20 ans a noté 2 triomphes à son dossier, dont un par jeu blanc, gardant une moyenne de buts alloués de 1.20 et un pourcentage d'arrêts de .953.



Après 5 confrontations en saison 2017-18, Labrecque présente une fiche de 4 gains et 1 défaite, une moyenne de buts alloués de 2.60, 2 blanchissages et un pourcentage d'arrêts de .911