Un week-end parfait pour les Montagnards!

Les Montagnards de Saint-Gabriel ont réussi une première, dans sa jeune histoire, en remportant ses deux matchs de la dernière fin de semaine.



Les protégés de Rémy Harrisson ont vaincu respectivement le Révolution de Saint-Lazare, 4-0, le 6 octobre, et l’Artic de Montréal-Nord, 9-2, deux jours plus tard, dans deux rencontres présentées à l’aréna Familprix de Saint-Gabriel.



Contre Saint-Lazare, les Montagnards ont pris l’avance 2-0 après la première période et 3-0 après 40 minutes de jeu.



Yannick Rodrigue a dirigé l’attaque de Saint-Gabriel avec un but et deux aides, alors que Vincent Éthier a récolté un filet et une passe dans la victoire. Zachary Maheu et Anthony Desmarais ont complété la marque.



Brady Labrecque a stoppé les 22 lancers dirigés vers lui pour son troisième gain de la campagne. Les Montagnards en ont obtenu 25.



« Les gars ont disputé un bon match. On commence à avoir du plaisir sur la glace et dans la chambre », a commenté l’entraîneur-chef des Montagnards, Rémy Harrisson.

Face à Montréal-Nord, Saint-Gabriel s’est payé tout un festival offensif en écrasant leur adversaire 9 à 2.



Après une première période où chaque équipe a marqué chacun une fois, les locaux ont touché la cible trois fois en deuxième pour prendre l’avance 4-1.

Le nouveau venu Jason Bell (3-1) et Anthony Morin (2-2) ont récolté chacun quatre points dans la victoire. Yannick Rodrigue a aussi inscrit un doublé, Anthony Desmarais et Jacob Talbot ont aussi marqué.



La victoire est allée au dossier de Brady Labrecque qui n’a fait face qu’à 22 lancers, Saint-Gabriel en a obtenu 29.



« Nous avons connu une première période assez ordinaire mais les gars ont bien rebondi par la suite. Tous les trios ont contribué dans ce gain » a précisé coach Harrisson.

Les Montagnards ont maintenant huit points en autant parties et occupe le quatrième rang de la division Alexandre Burrows, un point derrière Montréal-Est.



Nouveau joueur

Les Montagnards alignaient un nouveau défenseur, lors du match du 5 octobre, Jason Bell.

Âgé de 20 ans, l’arrière de 6’2 et 190 livres a disputé quatre saisons dans la LHJMQ avec Cap-Breton, Saint-Jean, Acadie-Bathurst et Val-d’Or. En 196 matchs, il a récolté 21 buts et 44 passes. En 2015, il a aussi participé au camp des recrues des Flames de Calgary.

Jason est un défenseur à caractère offensif doté d’un excellent coup de patin. Il possède aussi une belle vision du jeu.



Cette semaine

Les Montagnards poursuivront leur séjour à domicile en recevant les Forts de Chambly, le 14 octobre dès 20h00, et les puissants Cobras de Terrebonne, le 18, en après-midi à 13h30.