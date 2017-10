NOUVELLE SAISON AVEC LES VOLTIGEURS

Avec le début de la saison dans la LHJMQ, je suis encore très heureux de m'associer avec Le Journal de Joliette et de produire cette chronique pendant les prochains mois. Votre support et votre intérêt lors de la première édition furent très positifs, ce qui a ajouté à la motivation de poursuivre le projet et de communiquer avec vous via cette tribune.

Nous avons eu un long camp d'entraînement qui s'est fait en deux parties. La première partie avait pour but de sélectionner les 24 meilleurs joueurs pour constituer notre équipe à travers d'excellents jeunes joueurs recrutés par nos dépisteurs. Les choix furent donc déchirants et les batailles pour les postes disponibles étaient très relevées.

Au final, 10 recrues ont percé notre alignement accompagnées de trois joueurs vétérans venant par voie de transaction. À ces joueurs, ce sont joint 11 joueurs qui portaient l'uniforme des Voltigeurs en fin de saison l'an passée pour former l'équipe partante de la saison 2017-18.

Pendant les semaines qui ont suivis, nous avons préparé notre début de saison en mettant en place notre philosophie et notre système de jeu.

Pour le premier week-end de la saison, nous nous sommes déplacés en Abitibi pour affronter les

Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val D’Or. Des matchs chaudement disputés soldés par une victoire et une défaite ont lancé notre saison.

Lors du dernier week-end, nous avons ouvert la saison à domicile en affrontant les Saguenéens de Chicoutimi et le Drakkar de Baie Comeau. Il faisait bon de retrouver nos partisans, ce qui a

apporté beaucoup d'énergie à nos joueurs. Deux victoires à domicile pour notre jeune équipe ont

soldé ce week-end, ce qui se veut une bonne dose de confiance pour nos jeunes joueurs.

Outre l’alignement sur la glace, encore cette année, je suis entouré d’une très bonne équipe. En fait, seul un de mes assistants-entraîneurs a quitté l’organisation pour relever des nouveaux défis au niveau universitaire. De ce fait, Ryan Folkenham s’est joint à moi en tant qu’entraîneur-adjoint. Ayant fait partie de mon aventure avec les Mooseheads d’Halifax durant la conquête de la Coupe Memorial et de la Coupe du Président en 2013, il est, à mon avis, un atout pour notre jeune alignement.

En conclusion nous sommes bien heureux de notre début de saison. Nous avons produit beaucoup en offensive, démontré que nous sommes rapide et qu'un match contre les Voltigeurs sera une dure bagarre pour nos adversaires.

Évidemment, il y a beaucoup de travail encore devant nous pour améliorer notre jeu en défensive et peaufiner notre jeu, mais nous regardons devant nous avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sentons que notre organisation a de bons moments qui s’en viennent !