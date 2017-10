Belle expérience à vivre chez les Libellules

Cette invitation s’adresse à toutes les jeunes filles de 4e et 5e année du primaire qui pourraient être tenté de vivre une superbe expérience de volleyball avec les Libellules de l’école Thérèse-Martin.



Julie Lachapelle et Nancy Desrosiers, les entraîneurs ont commencé la saison dès le début septembre avec une douzaine d’athlètes de la région et elles voudraient ajouter cinq ou six athlètes à leur formation pour pouvoir présenter deux équipes lors des compétitions à venir.



Les exigences ne sont pas très relevées. Il suffit d’être sportive et de vouloir découvrir une autre discipline, soit le volleyball. Tu dois être né en 2007 ou 2008 et suivre 1 ou 2 entraînements par semaine à l’école Thérèse-Martin et un samedi matin par mois.



Tu es intéressée, communique avec Julie Lachapelle au 450-758-3620 poste 25333.