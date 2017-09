Les Montagnards ouvrent leur saison locale !

Les Montagnards de Saint-Gabriel de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec ouvrent enfin leur saison locale le dimanche 1er octobre prochain à compter de 13 h 30 à l’aréna Familiprix Saint-Gabriel alors qu’ils affronteront pour l’occasion le puissant Collège Français de Longueuil.

Pour l’occasion, une vidéo de présentation des joueurs et de l’animation seront entre autres diffusées sur écran géant, en plus d’une mise au jeu protocolaire regroupant les principaux dignitaires et partenaires de l’équipe.

Les billets sont disponibles à la porte avant le match. Fait à noter, l’entrée est tout à fait gratuite pour les enfants de 10 ans et moins, et ce, tout au long de la saison.

Des billets de saison sont également disponibles sur le site Web de la formation.

Les Montagnards de Saint-Gabriel vous invitent donc à visiter leur site Web au www.lesmontagnards.ca et à les suivre dès maintenant sur leur page Facebook au www.facebook.com/Montagnards.de.Saint.Gabriel.de.Brandon/