Début du Festival d’automne à Ski Montcalm

Avec l’arrivée de l’automne et ses couleurs magnifiques, Ski Montcalm annonce l’ouverture de son site pour le festival d’automne, qui aura lieu pendant trois fins de semaine à partir du 30 septembre et 1er octobre.



Dans le cadre du festival, une foule d’activité sera offerte au public. Que ça soit pour la randonnée pédestre ou pour gouter aux produits lanaudois mise en vedette au barbecue sur la terrasse, le tout sera dans un décor à couper le souffle. Des cours de yoga en plein air seront offerts le samedi 30 septembre et le dimanche, 1er octobre au bas de la montagne.



L’inauguration de l’activité de vélo de montagne se fera durant le festival, avec plusieurs sentiers offerts pour la descente et l’enduro. « Dû à la forte demande de la clientèle, nous avons décidé d’offrir dorénavant le vélo de montagne. Si la réponse est bonne, nous pourrions éventuellement rallonger notre période d’ouverture pendant l’automne et ouvrir l’été prochain », explique le directeur des opérations, John Barnowski. Le télésiège quadruple sera en opération pour la montée des marcheurs et des cyclistes pour l’accès à la montagne et aux sentiers.



Des activités familiales seront offertes gratuitement tous les jours du festival. Maquillage, jeux gonflables, et encore plus, il vous suffira de venir sur place pour toutes les découvrir! Un spectacle de musique sera présenté le samedi, 1er octobre par le groupe Jabbour, musique traditionnelle avec pièces originales. Venez tous, c’est gratuit!