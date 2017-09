Coup d’envoi des activités de la saison 2017-2018 des Montagnards de Saint-Gabriel!

Les Montagnards de Saint-Gabriel, de la Ligue de hockey Junior AAA du Québec, sont heureux de donner le coup d’envoi de leurs activités pour la saison 2017-2018, la toute première dans la jeune histoire de cette nouvelle concession.



« Nous avions bien hâte de rencontrer nos nouveaux supporters pour la première fois, a mentionné monsieur Martin Brousseau, directeur général des Montagnards. Nous vous promettons du hockey excitant, de haut calibre, avec des jeunes hockeyeurs doués et passionnés, dont plusieurs provenant de la région », a-t-il ajouté.



D’entrée de jeu, Les Montagnards tiennent à remercier leurs principaux partenaires, soit la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, Paillé Chevrolet Buick GMC de Berthierville, la pharmacie Familiprix de Saint-Gabriel, la Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la municipalité de Mandeville, Mobilier Félix Valois, Productions Synop6, CFNJ et les Autobus Beausoleil.



Les Montagnards rappellent à tous les amateurs de hockey que le match d’ouverture local aura lieu dimanche le 1er octobre prochain à 13 h 30 à l’aréna Familiprix Saint-Gabriel contre le Collège Français.



À cette occasion, une présentation des joueurs et une vidéo promotionnelle sera diffusée sur écran géant tout juste avant le match.



Les billets seront en vente à la porte la journée du match. Il en coûtera seulement 5 $ pour les 11 à 17 ans, 11 $ pour les 18 ans et plus et 9 $ pour les 65 ans et plus. À noter que l’accès est tout à fait gratuit pour les 10 ans et moins.



Des billets de saison (24 parties) sont également disponibles au coût de 218 $ pour les 18 ans et plus et de 198 $ pour les 65 ans et plus. Il est possible de se les procurer sur le site Web de la formation.



Plusieurs matchs avec des thèmes spéciaux auront lieu pendant la saison, entre autres pour les mères, pour les pères et pour les partenaires de l’équipe et de la Ligue. Plus de détails suivront dans les prochaines semaines.



De plus, l’organisation des Montagnards est à la recherche de bénévoles pour les jours de match, entre autres pour la billetterie et pour l’accueil des spectateurs. Les personnes intéressées peuvent contacter directement la direction de l’équipe au 514.602.4911.



Enfin, l’organisation des Montagnards invite toute la population à visiter son site Web au www.lesmontagnards.ca et à s’abonner à sa page Facebook Les Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon.