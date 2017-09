4e édition du Sand Drag de Ste-Béatrix: Quand vitesse et sécurité sont jumelées pour un événement

C’est samedi le 23 septembre qu’aura lieu la 4e édition du Sand Drag (accélération dans le sable) de Ste-Béatrix. Une centaine de véhicules de tout acabit se donneront RDV à Espace Événementiel dans un cadre amical. Cette course d’accélération dans le sable de 100 mètres (329 pieds) a été créée pour permettre aux amateurs d’adrénaline de vivre une expérience dans un environnement sécuritaire en dehors des routes publiques.



Trois corridors de départ seront aménager pour l’occasion et accessibles toute la journée aux amateurs de moteurs. Les coureurs peuvent faire autant de départ qu’il le désire. Pour l’occasion toutes les sortes de véhicules peuvent compétitionner entre eux ou par catégorie. Tous les véhicules sont acceptés (sécuritaire), autos, camions, VTT, motocross, motoneiges, 4X4, SxS, etc.



En mâtiné entre 9h00 et 10h30 les pistes sont réservées aux enfants de moins de 16 ans. Les copilotes et les passagers sont admis aux courses. Un brunch déjeuné à volonté sera servi au restaurant sur le site. Vous êtes invités à venir défier vos amis dans un environnement contrôlé et sécuritaire.



La rencontre sera remise au lendemain en cas de pluie. Pour tout connaître, visitez : www.SandDrag.ca