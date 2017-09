Une première victoire historique pour les Montagnards

Le 15 septembre 2017 restera une date gravée à jamais pour l’organisation des Montagnards de Saint-Gabriel qui a remporté un premier match en saison régulière dans la LHJAAAQ.

La nouvelle concession de Saint-Gabriel n’a pas fait les choses à moitié en blanchissant l’Artic à Montréal-Nord, par la marque de 5-0 à l’aréna Garon.

Saint-Gabriel a pris l’avance 1-0 après la première période et 4-0 après 40 minutes de jeu. Ian-Olivier Richer, acquis quelques heures plus tôt des Rangers de Montréal-Est, a dirigé l’attaque des vainqueurs avec un but et deux aides.

Philémon Gentes (1-1), Zachary Maheux (1-1-) et Jérémy Way-Gagnon (0-2) ont aussi récolté deux points dans ce gain. Jacob Talbot et Yannick Rodrigue (un autre joueur acquis de Montréal-Est) ont complété la marque.

Brady Labrecque a remporté cette victoire historique. Il n’a fait face qu’à 23 lancers. Saint-Gabriel en a obtenu 40 sur Alexandre Taddeo.

« C’est une belle victoire d’équipe. Quand on respecte les consignes de base et qu’on applique de la pression sur l’adversaire, on forme une bonne équipe », a commenté l’entraîneur-chef Rémy Harrisson, après la rencontre. Celui-ci était d’autant plus satisfait de ce gain qu’il a été acquis alors que les joueurs n’ont eu qu’un entraînement complet depuis que l’édition 2017-2018 a été complétée, en raison de diverses circonstances.



Dany Coulombe quitte pour Montréal-Est

Les Montagnards ont bougé quelques heures avant la rencontre contre Montréal-Nord, en envoyant les attaquants Dany Coulombe et l’ailier droit Vincent Blanchette aux Rangers de Montréal-Est.

En retour, quatre joueurs s'amène à Saint-Gabriel soit les attaquants Philippe Dupuis, Ian-Olivier Richer et Yannick Rodrigue, ainsi que le défenseur Simon Monette, qui évolue actuellement avec Chicoutimi, dans le junior majeur.

« Nous avons échangé Vincent en raison d’un conflit d’horaire pour les entraînements. Pour ce qui est de Coulombe, c’était un joueur électrisant, mais nous sommes allés chercher de la profondeur et des gars qui ont du leadership, qui ont aussi gagné par les années passées. De plus, ce sont quatre joueurs qui viennent de la région, ce qui est très important pour nous car nous priorisons le talent régional », ajoute Martin Brousseau.

Prochains matchs

Les Montagnards joueront deux autres parties sur la route, le week-end prochain, soit à Terrebonne, le 22 septembre, à 19h30, et à Princeville, deux jours plus tard dès 14 heures. Rappelons que les Montagnards débuteront leur saison locale, le 1er octobre, dès 13 h 30, avec la visite du Collège-Français de Longueuil.