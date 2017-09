Deuxième année qui débute en force pour Gym Annalie

Le club de gymnastique Gym Annalie débute en force avec cette deuxième année qui commence. Fort de son succès de l’an dernier, l’équipe d’entraîneurs certifiés s’est agrandie pour laisser place à de nouveau venus en plus de la nomination d’une nouvelle Coordonnatrice du secteur récréatif, Mme Gracielle Tessier, ainsi qu’une nouvelle Directrice technique, Mme Andréa Lussier Gagné. De plus, le nombre de gymnastes du volet compétitif a triplé pour atteindre une trentaine jusqu’à présent et tous les groupes du volet récréatif sont pratiquement complets, malgré l’ajout de plusieurs plages horaire.



Après une seule année d’existence, le club a déjà atteint plusieurs objectifs, ce qui est tout simplement remarquable. Les propriétaires en sont très fières! Nous nous souhaitons une deuxième année remplie de succès et que le meilleur pour la suite. Quelques places rares sont encore disponibles dans certains groupes, simplement nous contacter ou visiter notre page Facebook pour en savoir davantage.

Au sujet de Gym Annalie

Gym Annalie offre des équipements sécuritaires et haut de gamme, des rabais familiaux avantageux, une équipe dynamique et compétente, mais surtout, les meilleurs tarifs de la région! Les services offerts sont : gymnastique récréative dès 3 ans, cours parents/enfants (12 à 30 mois), cours de trampoline/tumbling pour les garçons, fêtes d’enfants spécialisées, cours de gymnastique volet compétitif (circuit régional), cours de gymnastique pour adultes et périodes de gymnastique libre.