Une fiche de 500 en matchs hors-concours pour les Montagnards

Le calendrier préparatoire des Montagnards de Saint-Gabriel est maintenant chose du passé. En effet, l’équipe de Rémy Harrisson disputaient deux rencontres, le week-end dernier, en visitant le Collège-Français de Longueuil, le 3 septembre, et le Titan de Princeville, deux jours plus tard.

À Longueuil, les Montagnards ont pris une avance 2-1 après 20 minutes de jeu, mais se sont inclinés 7 à 3 contre la puissante machine du Collège-Français. Vincent Éthier, Jacob Garon-Landry et Dany Coulombe ont réussi les buts de Saint-Gabriel. Mathieu Paradis a subi la défaite, lui qui a fait face à 43 lancers. Les Montagnards n’en ont obtenu que 17. « Longueuil possède plusieurs joueurs d’expérience qui évoluent ensemble depuis longtemps. Quand les gars ne s’appliquent pas dans notre zone et ne jouent pas le système, on paye cher », a mentionné l’entraîneur-chef Rémy Harrisson.



Coulombe joue les héros en prolongation

À Princeville, Dany Coulombe a marqué à 3:14 de la période de surtemps pour procurer un gain de 4-3 des Montagnards sur le Titan. Raphael Sawyer a réussi un doublé pour Saint-Gabriel, l’autre but est allé à la fiche de Jacob Garon-Landry (son deuxième en autant de match). Le gardien Brady Labrecque a été fort solide en stoppant 37 des 40 rondelles dirigées vers lui pour son deuxième gain en match préparatoire. Les Montagnards ont obtenu 36 lancers. « Princeville a une équipe jeune et travaillante. C’est bon pour l’équipe de revenir de l’arrière pour l’emporter. Ça démontre du caractère », a commenté coach Harrisson.



Les Montagnards concluent leur calendrier préparatoire avec deux victoires, deux défaites et une victoire en prolongation.



Place à la saison régulière.

Les Montagnards auront deux entraînements cette semaine afin de se préparer pour le début de la saison régulière.



Saint-Gabriel sera du côté de Saint-Jérôme pour affronter les Panthères dans le premier duel de la saison 2017-2018, le 8 septembre, dès 19 h.



Rappelons que le premier match local des Montagnards sera le 1er octobre en après-midi, alors que le Collège-Français de Longueuil sera le visiteur à l’aréna Familiprix.