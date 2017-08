Le joueur-étoile Dany Coulombe de retour avec Les Montagnards!

L’organisation des Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon est heureuse d’annoncer le retour du joueur-étoile Dany Coulombe pour la saison 2017-2018.



« C’est toute une nouvelle, lancent en cœur Martin Brousseau, directeur-général des Montagnards et Rémy Harrisson, entraîneur-chef. Les amateurs de hockey junior auront la chance de voir évoluer dans leur cour un des meilleurs joueur de la ligue », ont-ils ajouté.



Auteur de 51 buts la saison dernière, Dany est très motivé à l’approche de la prochaine saison et déborde d’enthousiasme à l’idée d’évoluer à Saint-Gabriel, un véritable marché de hockey.



L’organisation des Montagnards de Saint-Gabriel dans la Ligue de hockey Junior AAA rappelle que la première partie locale aura lieu dimanche le 1er octobre prochain à compter de 13 h 30 à l’aréna Familiprix du Centre sportif et culturel de Brandon.



Pour plus de détails sur la première saison des Montagnards à Saint-Gabriel, visitez le site Web de la formation au www.lesmontagnards.ca ou encore la nouvelle page Facebook Les Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon.