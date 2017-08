Le duo St-Aubin/Pelosse-Brunelle championnes provinciales

C'est sur les terrains du Collège Jean de la Mennais de Laprairie en Montérégie que se déroulait le Championnat Provincial 21 ans et moins de Volleyball de plage lors de la fin de semaine du 29-30 juillet.



Ariane et Marianne qui ont évolué ensemble pendant 6 ans avec les Libellules étaient réunies pour la première occasion lors d'une compétition majeure . La chimie a vite opéré et on a vu la complicité s'installer entre les 2 coéquipières plus la compétition avançait. Si bien qu'elles ont connu un parcours parfait de 6 victoires consécutives (12 sets) pour se mériter la médaille d'or.

Les 2 deux Lanaudoises vont continuer leur préparation en vue du Championnat Canadien 18U qui se déroulera à Ottawa du 17 au 20 août.