Superbe performance de Lanaudiere 1 en volleyball feminin

C’est à Sherbrooke, dans le câdre du tournoi Québec espoir, que les meilleures athlètes de la région Lanaudière compétitionnaient. Des douze athlètes de la région, neuf provenaient de la structure des Libellules de l’école secondaire Thérèse-Martin.



Après plus de 50 heures d’entraînement situées sur trois semaines, la formation dirigée par Benoit Coulombe et Caroline Fiset prenait la direction de Sherbrooke pour y affronter les meilleures équipes (28) de toutes les régions de la province.



Après une fiche parfaite en préliminaire la jeune formation s’est inclinée en quart de finale devant Rive-Sud. Elle s’est toutefois bien reprise en terminant au cinquième rang après avoir vaincu L‘Est du Québec et le Sud- Ouest de façon décisive. Ce qu’il faut savoir c’est que la formation Lanaudière a permis à toutes les athlètes de jouer le même nombre de matchs ce qui n’a pas été le cas de plusieurs formations qu’elles ont rencontrées.



C’est donc, de très bon augure pour Lanaudière, en volleyball féminin, qui se présentera l’été prochain à Thetford Mines pour la finale provinciale des Jeux du Québec.