Joliette, la plus accueillante du Grand défi Pierre Lavoie!

Voir la galerie de photos

Encore impressionnée par le passage du Grand défi Pierre Lavoie chez elle, la Ville de Joliette se fait une joie d’annoncer qu’elle vient d’être proclamée Municipalité la plus accueillante par les 1060 participants du 1000 km; une belle reconnaissance de la mobilisation citoyenne et 25 000 $ pour le déploiement d’un projet lié aux saines habitudes de vie!

Lancé dans le cadre de l’épreuve du 1000 km, ledit concours visait à récompenser la municipalité la plus accueillante selon les cyclistes, ces derniers ayant été appelés à voter après leur périple à travers la province, du Saguenay jusqu’à Montréal.

« Partout où nous nous sommes arrêtés, les gens ont fait preuve d’une immense générosité et nous ont accueillis en véritables héros. C’est d'ailleurs ce qui rend le 1000 KM si spécial aux yeux des cyclistes. Sans la précieuse contribution des municipalités, l’événement ne serait pas ce qu’il est et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à nous accueillir. Les gens de Joliette ont particulièrement réussi à bonifier notre expérience en nous donnant une dose incroyable d’énergie et d’encouragements, qui nous a transportés pour pédaler les kilomètres suivants. C’est pourquoi le Grand défi est heureux de leur remettre un montant de 25 000 $ à investir dans les installations sportives de la Ville. », précise Pierre Lavoie.

Malgré la météo incertaine, rappelons la Ville de Joliette et ses citoyens avaient effectivement réservé un accueil mémorable et chaleureux aux cyclistes avec la Veillée du Grand défi présentée au parc Louis-Querbes et au Cégep de Joliette le 16 juin dernier, à la mi-parcours du 1000 km.

Une pause à l’image de la tradition

Pour sa part, le maire Alain Beaudry se dit très fier d’avoir offert un accueil aux couleurs régionales. « Les cyclistes de passage ont sans doute été charmés par le chaleureux moment à saveur traditionnelle passé à Joliette. Une soirée marquée par le dépassement de soi et au cours de laquelle une trentaine d’artistes en musique et danse traditionnelles de la région, dont Yves Lambert et Éric Beaudry, ont diverti le convoi. Fallait voir ça! En plus des artistes sur scène, les musiciens se trouvaient un peu partout sur le site et à l’intérieur du Cégep. De toute beauté! »

Inspirés par la thématique traditionnelle, les élèves des écoles Les Mélèzes, des Mésanges et Monseigneur J.-A.-Papineau ont aussi été invités à participer en confectionnant de jolis bracelets souvenirs selon les procédés du fléché, et en dessinant leurs vœux d’encouragement sur ce qui allaient devenir les napperons des cyclistes!

Pour la promotion des saines habitudes de vie

La somme de 25 000 $ ainsi remportée par la Ville de Joliette permettra le déploiement d’un nouveau projet lié aux saines habitudes de vie, lequel sera annoncé cet automne lors de la remise officielle du chèque des mains de Pierre Lavoie.

La Ville de Joliette tient encore une fois à féliciter les valeureux participants du Grand défi Pierre Lavoie et remercie très sincèrement tous les bénévoles et citoyens pour leur mobilisation et dévouement, sans oublier ses partenaires :

le Cégep régional de Lanaudière à Joliette, le Centre culturel de Joliette, les Clercs de Saint-Viateur, l’Ensemble traditionnel La Foulée ainsi que Porc du Rang 4.