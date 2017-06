Le Cross-Country Zen’nature au profit de la fondation est de retour cette année!

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est heureuse d’annoncer la tenue d’une toute nouvelle édition du Cross-Country Zen’nature. Cette seconde édition consécutive au profit de la fondation aura lieu le dimanche 30 juillet prochain sur le sentier de La Grande Boucle Zen’nature de Saint-Zénon.



L’activité de financement prendra à nouveau la forme d’une course à pied composée de différents défis, tous dans un cadre époustouflant, lesquels traverseront les territoires des Pourvoiries St-Zénon et Trudeau, les Zecs des Nymphes et Lavigne, de même que le Parc des 7 Chutes. Les défis proposés se présentent sous une vaste gamme de courses pour tous les goûts et les âges, allant du 300 mètres pour enfants au 60 kilomètres pour coureurs expérimentés. Les propriétaires de chien pourront même prendre part au canicross avec leur animal de compagnie, qui se veut une course de cinq kilomètres. Notez que certains parcours incluent également la marche à pied. Les sommes recueillies lors de cette activité seront investies directement en Haute-Matawinie, dans le but d’améliorer les soins et services de santé offerts dans cette MRC.



Nouveauté cette année : la possibilité de participer au Défi Entreprises. Pour un montant forfaitaire de 125 $, incluant un nombre illimité de participants, il vous sera possible de profiter du magnifique paysage pour renforcer la cohésion au sein de vos équipes de travail. Mentionnons que l’événement est parrainé par monsieur André Villeneuve, député du comté de Berthier. La présidence d’honneur, quant à elle, est assurée par monsieur Serge Dessureault, pompier de métier à la Ville de Montréal. Ce dernier est connu pour avoir entre autres à son actif des ascensions du mont Everest, K2 et Kilimandjaro.

« La fondation est encore une fois choyée d’être associée au Cross-Country Zen’nature. S’il existe une activité qui rejoint les valeurs et la mission de la fondation, c’est bien elle. Promouvoir les saines habitudes de vie commence souvent par un effort. Dans ce cas-ci, votre effort permettra non seulement aux participants de garder la forme, mais aura également un impact direct sur la communauté sous la forme d’investissements dans les installations de santé locales. Merci à la Corporation de développement de Saint-Zénon, instigatrice de cet événement.», a avancé madame Caroline Martel, directrice générale de la fondation. Pour plus d’informations, vous pouvez composer le 450 421-4145 ou aller au www.bouclezen-nature.org.