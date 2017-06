Montagnards: Mise en vente des billets de saison!

L’organisation des Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon de la Ligue de hockey Junior AAA est heureuse d’annoncer que les billets de saison sont désormais disponibles en ligne sur le site Web de l’équipe au www.lesmontagnards.ca ou encore par téléphone au 450.759.6202.

En effet, tel qu’annoncé il y a quelque temps, il en coûtera 218 $ pour mettre la main sur un billet de saison (24 parties locales) pour les 18 ans et plus, soit une économie de près de 20 % sur le prix régulier, et 198 $ pour les 65 ans et plus, soit une économie de près de 10 %.

Les Montagnards tiennent à rappeler à leurs futurs partisans qu’il sera également possible de se procurer des billets à l’unité sur place avant les matchs. Les coûts sont les suivants :

10 ans et moins : gratuit

11 à 17 ans : 5 $

18 ans et plus : 11 $

Ainée 65 ans et plus : 9 $

Fait à noter, chaque détenteur de billet de saison se verra remettre gratuitement une rondelle à l’effigie des Montagnards.