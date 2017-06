Les Montagnards débarquent à Saint-Gabriel!

Messieurs Martin Brousseau et Léandre Gilbert, copropriétaires de la nouvelle concession de La ligue Junior AAA du Québec, sont heureux d’annoncer que la formation portera le nom des Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon.

« Après mûres réflexions, nous avons décidé de conserver le même nom que lorsque l’équipe évoluait à Sainte-Agathe. Nous sommes persuadés que ce nom conserve ici toute sa signification étant donné la présence de montagnes dans le paysage qui borde le splendide lac Maskinongé », précisent-ils.

Dans cette optique, la formation arborera donc les mêmes couleurs que par les années passées, soit le rouge, le noir et le doré.

Dans un autre ordre d’idées, les Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon annonce la nomination de monsieur Rémy Harrisson à titre d’entraîneur-chef.

« Ancien porte-couleur du National de Joliette dans la défunte Ligue de Hockey Junior Tiers-2 dans les années 1990, monsieur Harrison était jusqu’à tout récemment entraîneur dans le programme sports-études de l’école Massey-Vanier de Cowansville. Il a de plus occupé par le passé le poste d’assistant-entraîner de l’Inouk de Granby dans la Ligue Junior AAA. Sa vaste expérience du hockey mineur et du hockey junior, combinée à son extraordinaire réseau de contacts dans le milieu du hockey font de monsieur Harrison le candidat idéal pour le poste », mentionnent les copropriétaires. L’identité des entraîneurs-adjoints sera dévoilée prochainement.

De plus, les Montagnards sont heureux d’annoncer que la première partie locale à l’aréna Familiprix du Centre sportif et culturel de Brandon aura lieu le dimanche 1er octobre à compter de 13 h 30. Il sera possible de se procurer des billets aux coûts suivants :

10 ans et moins : gratuit

11 à 17 ans : 5 $

18 ans et plus : 11 $

Ainée 65 ans et plus : 9 $

Aussi, les Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon démarrent leur campagne de billets de saison, et ce, pour les 24 parties locales. Ainsi, il en coûtera 218 $ pour les 18 ans et plus, soit une économie de près de 20 %, et 198 $ pour les 65 ans et plus, soit une économie de près de 10 %.

Les billets de saison seront en vente plus tard cette semaine sur le site Web des Montagnards au www.lesmontagnards.ca ou encore par téléphone au 450.759.6202.

Quant à eux, les billets à l’unité seront en vente sur place le jour des matchs, de même que sur le site Web de la formation ou encore par téléphone.

Enfin, les Montagnards de Saint-Gabriel-de-Brandon invitent toute la population à visiter leur site Web et leur page Facebook afin de connaître tous les détails entourant l’équipe et le calendrier des matchs.