Édition 2017 spectaculaire pour le Triathlon Joliette

Ils étaient 1002 à emprunter les parcours sécurisés par Jet Triathlon et la Ville de Joliette lors du Triathlon Joliette présenté par Sintra.

En commençant par les U7 en passant par les athlètes à une première expérience en triathlon en eau vive jusqu’aux 93 athlètes élites qui se sont disputés les 5000$ en bourse, le Triathlon Joliette fût un succès sur toute la ligne.

Les 215 bénévoles et le comité organisateur a su relever le défi d’assurer un parcours sécuritaire avec l’aide des nombreux commanditaires de l’épreuve. Tous les athlètes dont une vingtaine de l’Ontario ont offert tout un spectacle le 4 juin dernier au Parc Louis-Querbes et sur Base de Roc

Sur le plan des résultats locaux, la performance de Chloé Malo en U13 avec une médaille de bronze est assurément à souligner, Chloé se relevant d’une sévère maladie cardiaque durant l’hiver alors qu’une autre athlète de St-Ambroise de Kildare, Séverine Bouchez, n’a pas déçu en remportant un 3e titre consécutif à Joliette devant un plateau très relevé en catégorie Élite.

Pour ce qui est des autres élites locales, Émie Houle en junior élite et Laurianne Heynemand ont respectivement pris le 6e et 9e rang alors que chez les garçons, Antoine Poirier a terminé 11e junior élite masculin et que Rémi Poirier dans la même catégorie, a été contraint à l’abandon suite à une crevaison.

Thomas Windish de NDP participait aussi en catégorie élite masculin et a pris le 6e rang alors qu’Annie-Kim Labarre a été contrainte à l’abandon suite à un accrochage en vélo.