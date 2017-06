Un tout nouveau skatepark pour les adeptes de Saint-Félix-de-Valois

C’est le 17 mai dernier que débutaient les travaux de construction d’un tout nouveau parc de planche à roulettes (skatepark) situé sur le chemin de Joliette, près du centre Pierre-Dalcourt à Saint-Félix-de-Valois. Cet ambitieux projet en mettra plein la vue, tant aux planchistes amateurs que plus expérimentés.



Le design unique de ce skatepark a été imaginé par une firme lanaudoise, Papillon Skatepark, et son propriétaire, M. Hugo Papillon, un planchiste reconnu de la région. La construction du parc se fera en partenariat avec l’entreprise Gilles Malo inc. Afin de s’assurer que le futur parc allait répondre aux attentes des amateurs de planche, plusieurs amateurs ont été consultés pendant l’élaboration des documents de soumission décrivant le projet. Bien que le parcours du parc ait été principalement dessiné pour les amateurs de planche, il saura également plaire aux adeptes de trottinette, BMX et patins à roues alignées.



« Étant très populaire et surutilisé, le skatepark actuel était rendu désuet, abîmé et ne répondait plus aux besoins des amateurs de planche de Saint-Félix. Un nouveau skatepark nous permettra de conserver un lieu de rassemblement attirant pour nos jeunes, et moins jeunes, afin qu’ils puissent continuer à bouger en pratiquant leur sport dans un endroit sécuritaire et attrayant », tenait à souligner le maire de Saint-Félix-de-Valois, M. Martin Desroches.



« Bien que le parcours assure un apprentissage graduel du niveau débutant à expert, les obstacles principaux s’adressent aux usagers de niveau intermédiaire à expert, car nous croyons que c’est primordial pour un skatepark de contenir un certain niveau de défi afin de garder l’engouement à long terme pour les usagers », a mentionné M. Hugo Papillon.



D’une superficie de 5 800 pieds carrés, le nouveau skatepark sera construit en béton armé avec des fer angles d’acier galvanisé sur tous les coins servant à la glisse. Le parcours comprendra deux lignes distinctes favorisant la circulation des planchistes, une aire de repos avec un banc de béton et plusieurs modules représentant près d’une trentaine de défis différents. Quelques caractéristiques feront de ce skatepark un lieu unique : un module de granite de 10 pieds de long (un matériel très prisé par les amateurs) ainsi qu’un éclairage uniforme.



Les travaux de construction devraient être complétés pour la mi-juillet. L’inauguration officielle aura lieu en août 2017.