La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Félix Buron

Félix Buron est le lauréat, pour le Cégep régional de Lanaudière, de la bourse sport-études de la Fondation Desjardins.

Ce gymnaste démontre une belle progression depuis les dernières années. En février dernier, il a fini en septième place au concours de la table de saut comptant pour la compétition Élite Canada en plus de terminer 18e au classement cumulatif. Il souhaite maintenant se tailler un poste au sein de l’équipe canadienne afin de prendre part un jour aux championnats du monde.

Félix a persévéré dans ses études et son sport malgré le fait qu’il a dû surmonter une épreuve personnelle. Il a fait preuve d'une grande maturité et d'une incroyable force pour continuer ses études et son sport. L’étudiant-athlète en sciences de la nature aimerait poursuivre des études universitaires en neurosciences afin de devenir chercheur.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. La Fondation Sport-Études remettra cette année 170 000 $ en bourses à des étudiants-athlètes méritants de l’Alliance Sport-Études. L’Alliance Sport-Études, regroupant 40 collèges, le Cégep à distance et sept universités, soutient plus de 1 200 étudiants-athlètes de 50 sports différents.

Toutes nos félicitations à Félix Buron!