Boxe contre le cancer, une première édition qui a du punch!

La première édition de l’événement Boxe contre le cancer a eu lieu le samedi 6 mai dernier aux Galeries Joliette. Cette toute nouvelle activité-bénéfice au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a permis d’amasser la somme de 8 200 $.



Au courant de la journée, il y a eu démonstrations de boxe sur un ring aménagé spécialement pour l’occasion à la cour centrale des Galeries Joliette, en plus d’ateliers de mini-boxes pour enfants et de cours pour adultes. Les jeunes et moins jeunes ont pu y rencontrer des boxeurs professionnels issus de l’agence Eye of the Tiger Management, promoteur reconnu dans le monde de la boxe professionnelle. Ces derniers ont échangé avec les gens sur place, en plus de se prêter à des séances de photos et d’autographes.



L’événement, mis sur pied par le Club de boxe Michel Morin, en étroite collaboration avec les Galeries Joliette, est né de l’initiative personnelle de monsieur Michel Morin, propriétaire du Club de boxe, et de sa conjointe, madame Chantal Leclair. Cette dernière a été atteinte du cancer de la base de la langue l’année dernière et après avoir combattu la maladie, le couple a ressenti un fort désir de redonner à la communauté après les bons soins reçus. Précisons que l’intégralité des profits amassés lors de cette activité de financement sera versée au département d’oto-rhino-laryngologie (ORL) du CHRDL, par le biais de la fondation.

Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission de promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la population sur son territoire. Avec l’instauration de sa première campagne majeure Donnez avec cœur, dont l’objectif est d’amasser 10 millions de dollars en cinq ans, la fondation lance un appel aux Lanaudois et Lanaudoises qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs concitoyens. Pour plus d’informations, veuillez visitez le site Internet de la campagne au www.donnezaveccoeur.com.