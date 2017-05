La veillée du Grand défi à Joliette, ça promet!

Depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean direction Montréal, c’est à Joliette que les cyclistes de l’épreuve du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie feront une pause le vendredi 16 juin. Pour l’occasion, la Ville de Joliette compte présenter une soirée inoubliable sur les thèmes du dépassement et de la tradition qui nous distingue.

« Comme c’est une chance unique de recevoir cet événement rassembleur et ces gens de partout à travers la province, nous réservons un accueil traditionnel et mémorable aux cyclistes, mais aussi, et surtout, à toute la population! » de préciser fièrement Alain Beaudry, maire de Joliette.

Dès 18 h 30, les gens sont invités à profiter d’une programmation inédite et variée au parc Louis-Querbes. Fidèles à nos traditions, une dizaine de musiciens du monde traditionnel seront présents autour des feux allumés ici et là dans le parc. Du jamais vu à Joliette! À l’animation de ces feux, nuls autres qu’Yves Lambert, Jean Desrochers, Véronique Plasse, Dana Whittle, Claude Méthé, Denise Levac, Mélissandre Tremblay Bourassa, Gabriel Girouard, Jacques Landry, La Foulée, Élisabeth Moquin, Thierry Clouette, Élisabeth Giroux, Pierre-Luc Dupuis, Éric Beaudry et André Brunet.

Bouger pour le plaisir!

Présentée par la Caisse Desjardins de Joliette, la zone d’animation familiale permettra de vivre des expériences nouvelles et des émotions fortes en présence d’un surf mécanique, de trampolines bungee, d’un mur d’escalade, de bubbles soccer et plus encore. Pour M. Denommé, directeur de la Caisse Desjardins de Joliette, l’événement est un beau prétexte. « Les cyclistes de passage à Joliette vivront un moment de grand dépassement. Mais nous vivons tous de grands défis à notre mesure. Comme la Ville de Joliette, nous trouvons important de profiter de cette occasion pour faire valoir les saines habitudes de vie et le dépassement. Voilà pourquoi la zone familiale sera aussi animée! »



Arrivée des cyclistes à 22 h

Si l’animation sera sans relâche à compter de 18 h 30, c’est que les cyclistes feront leur entrée au parc Louis-Querbes vers 22 h. Le ravitaillement complété, les citoyens seront aussi invités à soutenir les cyclistes au moment de leur départ prévu vers 23 h 30, via le bouvard Manseau.

La Ville de Joliette tient à remercier ses précieux partenaires dans la présentation de cette soirée spéciale dont la Caisse Desjardins de Joliette, le Cégep régional de Lanaudière à Joliette, le Centre culturel de Joliette, Porc du Rang 4 ainsi que les écoles Les Mélèzes, des Mésanges – Pavillon du Christ-Roi et Monseigneur J.-A.-Papineau.