Les 4 Chevaliers débarquent au parc Patrick-Gendron!

Dans le cadre de l’inauguration du parc Patrick-Gendron, la Ville de Saint-Gabriel invite toute la population à venir assister à la partie de baseball opposant l’équipe des 4 Chevaliers Toyota à celle de CFNJ le dimanche 4 juin prochain à 14 h.

Présentant un spectacle familial agréable et divertissant, les 4 Chevaliers Toyota constituent une équipe de balle humoristique légendaire fondée il y a plus de 50 ans par Claude Potvin.

Comptant quatre joueurs pratiquement invincibles, les 4 Chevaliers Toyota affronteront pour l’occasion une formation composée des joueurs des Loups de Saint-Gabriel, des animateurs de CFNJ et de José Boily, animateur de l’émission Québec à vol d’oiseau, diffusée sur les ondes de TVA Sports.

Les billets sont présentement en vente à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et chez Tout ce qui s’imprime au coût de 5 $ pour les enfants de 5 à 13 ans et de de 10 $ pour les personnes âgées de 14 ans et plus. L’événement est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

L’événement sera précédé d’un mini-camp de baseball gratuit pour les enfants. Les enfants participant au mini-camp auront droit à un billet gratuit pour la partie des 4 Chevaliers. Les inscriptions pour ce mini-camp se feront mercredi le 31 mai prochain à compter de 18 h 30 au parc Patrick-Gendron.

Pour connaître tous les détails et les informations concernant cette représentation, les intéressés peuvent visiter le www.festivaldete.info ou la page Facebook de la Ville de Saint-Gabriel.

L’événement sera remis au 11 juin en cas de pluie.