Une fin de semaine exceptionnelle pour les Libellules benjamines 1

C’est lors de l’invitation à l’Université du Québec à Montréal les 13 et 14 mai derniers que l’équipe benjamine 1 des Libellules a finalisé sa saison de façon magistrale. Le samedi, elles ont remporté l’or contre le Drakkar de St-Félix de Valois, dans la catégorie benjamine 2A, au terme d’une journée sans aucune défaite.

Le dimanche, elles se sont remises au travail dans la catégorie cadette. Les entraîneurs Manon et Michel Gravel ont su insuffler toutes les notions et la confiance nécessaire pour que l’équipe benjamine réussisse à s’imposer. En prenant un match à la fois et faisant preuve d’audace, elles ont-elles-même été surprises de mettre la main sur la médaille d’or en l’emportant en finale contre l’Expresse du Collège Saint-Sacrement de Terrebonne.

Une belle réussite pour une saison haute en couleur et en expérience.