Challenge Antoine-Manseau : Fermeture de rues le 4 juin

Organisé par le club Jet Triathlon, le Challenge Antoine-Manseau est de retour à Joliette pour une huitième année! Et pour assurer la sécurité des athlètes, certaines rues seront fermées à la circulation le 4 juin prochain de 7 h à 13 h 30.

Plus de 900 athlètes venus des quatre coins de la province sont attendus à l’occasion de cette compétition de haut niveau regroupant entre autres trois tranches de la série Coupe du Québec, deux séries Grand Prix représentant l’élite québécoise et la course Grand Prix junior – une épreuve de sélection pour les prochains Jeux du Canada.

Les nombreux départs se feront entre 7 h 30 et 12 h 25, selon les différentes catégories. Les épreuves de natation se tiendront dans la rivière L’Assomption et dans la piscine du Cégep alors que la course à pied se fera sur la piste cyclable du parc Louis-Querbes, fermée à la population pour l’occasion.

Rues fermées

Les épreuves de cyclisme nécessiteront pour leur part l’utilisation de certaines rues, forçant ainsi leur fermeture :

Rue Saint-Charles-Borromée, entre les rues Baby et De Lanaudière, fermée dans les deux directions;

Rue Saint-Antoine fermée dans les deux directions;

Boulevard de la Base-de-Roc fermé dans les deux directions, entre la rue Monseigneur-Forbes et le chemin du domaine Gai-Roc.

Le secteur Base-de-Roc sera toutefois accessible par une voie réservée sur le boulevard de la Base-de-Roc, entre les rues Berthierville et Curé-Majeau. La circulation sur le chemin du domaine Gai-Roc pourrait être permise entre les épreuves, à la discrétion des bénévoles sur place.

Accès restreint au parc Louis-Querbes

L’accès au secteur du parc Louis-Querbes sera quant à lui restreint, les rues Fabre et Saint-Viateur étant fermées pour l’occasion. Le stationnement de la cathédrale demeurera accessible pour les paroissiens via un corridor de circulation spécialement aménagé devant le Cégep.

Collaboration demandée

La Ville de Joliette demande la collaboration de tous les résidents afin de s’assurer de la réussite de l’événement et de la sécurité des athlètes.

Les résidents des rues touchés par une fermeture devront stationner leur véhicule dans les rues avoisinantes avant 6 h 30 le 4 juin prochain. Tous les résidents sont priés de planifier leurs déplacements s’ils doivent sortir de la maison.