Nouveau nom, nouveau logo et nouveaux uniformes pour les équipes sportives du Cégep à Joliette!

Le mardi 9 mai dernier, le Cégep à Joliette marquait une page de son histoire alors qu’il officialisait le nouveau nom que ses équipes sportives honoreront dès l’automne 2017 : Le Trad. Plus de 60 étudiants et membres du personnel ont pris part à l’événement festif qui avait pour objectif de dévoiler le nouveau logo, les nouveaux uniformes sportifs ainsi que la musique thématique, créée par les étudiants du programme Techniques professionnelles de musique et chanson, option musique traditionnelle, du Cégep!



Suite à l’annonce du nouveau nom des équipes sportives choisi par la communauté collégiale à l’hiver dernier, le secteur des sports de la Vie étudiante a mis sur pied un comité formé d’étudiants et d’entraineurs faisant partie des équipes du Cégep, afin de créer un nouveau logo qui correspondrait davantage à la vision des sportifs. Le travail a été fait en collaboration avec un bédéiste, qui a mis en images les idées qui ressortaient lors des rencontres en comité. Plusieurs esquisses ont été réalisées, afin d’en arriver à un résultat qui plaisait à tous.



Une symbolique riche de sens

Dès le départ, il était entendu que le nouveau nom et, par conséquent, le nouveau logo, se devaient d’avoir une connotation régionale pour la communauté collégiale. Le comité formé pour la création du logo tenait également à mettre de l’avant l’aspect musical du nom Le Trad et à être représenté par un animal.



Ainsi, le castor a été choisi parce qu’il est reconnu comme un animal jouant un rôle clé et influençant positivement l’environnement qui l’entoure, grâce à ses nombreuses qualités, notamment, la persévérance. D’autre part, le violon a quant à lui été choisi puisqu’il est l’instrument symbolique de la musique traditionnelle, fleuron de notre collège.



« En plus de ces deux symboles, nous avons tenu à intégrer une devise au logo. En effet, il va sans dire que l’implication dans le sport au collégial répond à un besoin d’affiliation et d’engagement des étudiants et, par le fait même, un attachement à leur milieu, un intérêt plus élevé aux études et une bonne intégration au collège, bénéfices qui ont clairement un impact positif sur leur réussite scolaire » a affirmé madame Ève Fiset, coordonnatrice aux Affaires étudiantes du Cégep.



Un projet rassembleur

« Je tiens à remercier tous les étudiants et les membres du personnel qui ont été impliqués dans la concrétisation de ce projet. Beaucoup d’efforts, de temps et d’énergie ont été mis dans la dernière année et nous pouvons être fiers du résultat obtenu. Je suis convaincue que nos athlètes s’approprieront rapidement ce nouveau nom et qu’ils honoreront notre Cégep, tout comme l’ont fait les Pistolets depuis 50 ans. Je suis vraiment heureuse de vivre avec vous ce moment marquant pour notre établissement! » a souligné madame Hélène Bailleu, directrice du Cégep à Joliette.



Nous rappelons que ce lancement a lieu suite à des démarches entreprises à l’automne dernier par la direction du Cégep qui a profité de sa campagne de promotion institutionnelle pour proposer à sa communauté collégiale de rafraîchir le nom de ses équipes sportives.



L’objectif était de créer un sentiment d’appartenance auprès de la génération actuelle et de proposer un nom rassembleur, symbolique et surtout à connotation régionale plus positive pour les étudiants.