Vif succes pour la 3e édition du tournoi corporatif des Libellules

C’est samedi le 29 avril dernier qu’avait lieu la 3e édition du Tournoi corporatif des Libellules de Thérèse-Martin. C’est dans la bonne humeur que 18 équipes se sont disputées les honneurs tout au long de la journée. Les 3 équipes gagnantes sont dans la division 1 Team Paradise, division 2 Nevertooyoung et dans la division 3 Les pirates. Ce tournoi prend de plus en plus de place pour les entreprises de la région qui veulent encourager les Libellules, Avec 8 équipes présentes voilà deux ans, puis avec 12 équipes l’an passé, ce tournoi bénéfice a attiré 18 équipes cette année.

C’est toute une progression qui a permis à l’organisation des Libellules de faire des profits de $4,500.00.

Cette journée n’aurait pas eu ce succès sans toute l’équipe de bénévoles avec Bruno Ayotte et Jean-François Charrette à leur tête, ainsi que nos commanditaires Benny, Groupe Harnois, M ta Région, Ecole Secondaire Thérèse-Martin et L’Entre-Jeux.

Merci aussi à la centaine de personnes qui ont fait de cette journée un franc succès.