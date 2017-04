Encore un bel exploit pour les gymnastes de Gym Annalie

Les gymnastes du niveau régional de Gym Annalie, ont participé à leur deuxième compétition la semaine dernière et elles en sont ressorties avec une belle grande récolte de récompenses. Il faut noter que suite aux nombreuses médailles d’or remportées de leur première compétition (en catégorie CR 1), les gymnastes ont réussi l’exploit de compétitioner dans une catégorie supérieure après moins de deux mois d’entraînement, pour en ressortir grandes gagnantes. Nous tenons également à souligner la participation d’Olivia Courchesne dans la catégorie Défi 1, qui a fait une très belle première compétition.

En plus de se démarquer par ces belles réussites, les gymnastes de Gym Annalie se sont classées parmi les sept premières au total de la compilation des résultats, et ce, dans les deux catégories d’âge. L’équipe s’entraînera désormais pour le CR 3 où elles pourront compétitioner seulement en novembre prochain, la saison gymnique tirant maintenant à sa fin. Nous tenons à les féliciter pour leur accomplissement et leur persévérance!